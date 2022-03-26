У результаті ракетних ударів у межах Львова попередньо постраждали 5 людей – Козицький

У межах Львова в суботу у другій половині дня сталося два ракетних удари – за попередніми даними, постраждали 5 людей, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

«Сталося два ракетних удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей. Загроза ракетного удару все ще є. Залишайтесь в укриттях», – написав Козицький.

Про «можливі повторні обстріли» попередив також мера Львова Андрій Садовий.

Режим повітряної тривоги у Львові, оголошений раніше перед вибухами, досі триває.

Пообіді в суботу стало відомо, що місто зазнало обстрілу. Було чутно вибухи, а в небі над містом піднявся густий чорний дим.