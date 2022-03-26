Влада Львова попередила про «можливі повторні обстріли»

Мер Львова Андрій Садовий попередив про «можливі повторні обстріли» після того, як пообіді 26 березня відбувся ракетний обстріл міста.

«Львів! Можливі повторні обстріли. Залишайтесь в укритті», – написав Садовий у Telegram.

Режим повітряної тривоги у Львові, оголошений раніше перед вибухами, досі триває.

Пообіді в суботу стало відомо, що місто зазнало обстрілу. Було чутно вибухи, а в небі над містом піднявся густий чорний дим.

Максим Козицький, голова Львівської ОВА, повідомляв про «три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць».

Востаннє ракетний удар по Львову стався 18 березня, по авіаремонтному заводу, постраждала 1 людина. У ніч на 13 березня російські війська випустили 30 ракет по Яворівському полігоні на Львівщині – 35 людей загинули і 134 були поранені, як військові, так і цивільні.