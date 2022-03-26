Козицький повідомляє про «ще один удар поблизу Львова»

Голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram повідомив увечері 26 березня про «ще один удар поблизу Львова».

«​26.03.2022 о 18:55 сталося ще три потужні вибухи», – йдеться у повідомленні.

Також він наголосив, що повітряна тривога зберігається.

«Залишайтесь в укриттях, зберігайте спокій. Не розповсюджуйте жодної інформації, фото чи відео до офіційних повідомлень», – наголосив голова ОВА.

Мер Львова Андрій Садовий зауважив, що «в результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури, житлові будинки не постраждали, триває гасіння пожеж, на місцях працюють відповідні служби».

Перед тим 26 березня Максим Козицький повідомляв про два ракетних удари у межах Львова, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали 5 людей. Крім того, він попередив про нову «загрозу ракетного удару».

Про «можливі повторні обстріли» попередив також мера Львова Андрій Садовий.

Пообіді в суботу стало відомо, що місто зазнало обстрілу. Було чутно вибухи, а в небі над містом піднявся густий чорний дим.

Наразі інші подробиці невідомі.

Востаннє ракетний удар по Львову стався 18 березня, по авіаремонтному заводу, постраждала 1 людина. У ніч на 13 березня російські війська випустили 30 ракет по Яворівському полігоні на Львівщині – 35 людей загинули і 134 були поранені, як військові, так і цивільні.

Масштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».