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Волинська ОВА: за 10 км від Луцька сили ППО збили безпілотник, не виключено – ракету

11 березня під обстріл військ РФ потрапив аеродром у Луцьку, тоді загинули четверо військовослужбовців і шестеро зазнали поранень

За десять кілометрів від Луцька сили протиповітряної оборони (ППО) збили безпілотний літальний апарат, не виключено, що це була ракета, повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.

«За попередньою інформацією, орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом», – йдеться в повідомленні.

11 березня під обстріл військ РФ потрапив аеродром у Луцьку, загинули четверо військовослужбовців і шестеро зазнали поранень. Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що у Луцьку російськими бомбардувальниками Ту-95 були застосовані крилаті ракети.

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