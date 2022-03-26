Уряд України прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги – віцепрем’єр

Уряд України прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги. Про це ввечері 26 березня повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Щойно закінчилося засідання Кабінету міністрів, і ми ухвалили постанову, за яку я дуже дякую волонтерам, які сигналізували про те, що не вистачає їм для того, аби такі необхідні товари, як каски, бронежилети – це те, що захищає життя наших військових, – потрапляли до них якнайшвидше. І результатом нашої співпраці стала постанова, за якою каски та бронежилети прирівняні до гуманітарної допомоги, не потребують ніяких дозволів, листів і всього решта. Жодної бюрократії, лише декларативний принцип. На митному переході заповнюємо декларацію – і веземо каски і бронежилети», – зауважила Верещук.

Також, додала вона, Кабмін у цій постанові ухвалив перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України. Мова йде про такі товари:

пластини до бронежилетів,

переносні радіостанції нецивільного призначення,

безпілотні літальні апарати,

квадрокоптери нецивільного призначення,

біноклі,

монокуляри та інші оптичні труби,

магніфери,

збільшувачі нецивільного призначення,

коліматорні приціли,

приціли нецивільного призначення,

тепловізори,

прилади нічного бачення.

«Відсьогодні потребують для ввезення лише гарантійний лист кінцевого користувача. Всю бюрократію зняли, зробили все можливе, щоб наші волонтери, наші рідні люди, які дуже вмотивовані, щоб допомагати військовим, зробили це дуже швидко і – головне – вчасно», – сказала Верещук.

Днями прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів спростив оформлення гуманітарної допомоги на кордоні.

18 березня журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) повідомили, що українські виробники бронезахисту разом з бізнесменами організували на заході України масове виробництво бронежилетів для потреб військових. Потужності вже налагодженого виробництва дозволяють відшивати до 5 тисяч чохлів для бронежилетів у день. Їх будуть передавати армії безкоштовно. На той час першу партію бронежилетів вже передали на передову.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.