Російська ракета влучила в нафтобазу міста Дубна – Коваль

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив ввечері 26 березня, що російські війська влучили в нафтобазу міста Дубна.

«Сьогодні на Рівненщині лунало дві повітряні тривоги. Під час першої Збройні сили України збили ворожий дрон. Під час другої, на жаль, ракета влучила в нафтобазу міста Дубна. Наразі збитки встановлюються».

Дещо раніше цього ж дня голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські війська завдали ударів по двох об’єктах Львова – нафтобазі та заводу. Влада Львова також повідомила про п’ятьох постраждали та серйозні пошкодження об’єктів інфраструктури.

Масштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».