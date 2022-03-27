«Друга Чорнобаївка». Яка російська техніка була на аеродромі Мелітополя до удару ЗСУ?

27 березня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові успішно атакували аеродром тимчасово окупованого міста Мелітополя Запорізької області. Там перебувала російська техніка. Про те, що армія РФ будує військову базу для запуску ракет по українських містах раніше повідомляв міський голова Іван Федоров. За допомогою онлайн-сервісу Planet «Схеми» (Радіо Свобода) отримали супутниковий знімок частини аеродрому, на якому можна побачити військову техніку, яка перебувала на його території кількома днями раніше. На прохання журналістів, українські військові проаналізували супутникове фото за 24 березня і визначили, що мали на озброєнні окупанти: літаки Су-25, гелікоптери та щонайменше одну систему ППО.

23 березня під час прямого ефіру в фейсбуці міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про наміри окупантів побудувати військову базу на території авіамістечка. Це – мікрорайон, побудований при військовому аеродромі.

«Поруч з Мелітополем розташована наша військова база, аеродром, який має своє легендарне, історичне значення. Саме туди прилетіли перші ракети з Російської Федерації, щоб знищити наш аеродром. На сьогоднішній день росіяни будують там свою військову базу, з якої також запускають ракети по всіх містах не лише Запорізької області, а й України в цілому, – зазначає Федоров. – І, звісно, це особливо небезпечна точка розміщення, тому що знищуватимуться всі ракетні установки, які стрілятимуть по наших українських містах. Тому росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками і живим щитом у воєнний час».

Місяць тому очільник міста повідомляв, що українські військові ухвалили рішення залишити аеродром, для того, щоб не наражати на небезпеку мирних мешканців через постійні військово-повітряні обстріли.

Супутниковий знімок від 24 березня, який «Схеми» отримали за допомогу сервісу Planet, показав, яка російська техніка перебувала тоді на частині території аеродрому. Журналісти звернулись до військових спеціалістів із проханням допомогти її ідентифікувати.

Великі літаки – це українські ІЛ-76МД. Вони – неробочі. У коментарі «Схемам» речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат зазначив: «Один чи два наших борти там були уражені, а робочі борти вивели з-під удару на інші місця дислокації. Скоріш за все, всі наші літаки на аеродромі у Мелітополі вже не мають значної цінності, з них брали донорські запчастини. Що могли відновити, вже було відновлено для потреб армії».

У декількох оборонних спорудах, з висоти схожих на літеру «п» – капонірах – військові нарахували 6 літаків (на фото позначка №1). Військові звернули увагу на хвостову частину – схожу мають броньовані штурмовики Су-25.

Неподалік – 5 гелікоптерів (на фото №2).

Відповідно до супутникового фото, на території аеродрому також – велика кількістьзі спеціальною технікою (на фото №3).

Біля місця розташування гвинтокрилів спеціалісти побачили також окремі капоніри – ймовірно, для зберігання машин, які підвозять боєприпаси або для зберігання самих боєкомплектів (на фото №4).

Також військові припускають, що у центрі супутникового знімка – система ППО. З тактичних міркувань таке розташування виправдане, щоб «прикривати» командний пункт або пункт радіозв'язку. Інша локація також могла слугувати місцем розташування системи протиповітряної оборони або складом техніки та боєприпасів (на фото №5).

Також на фото помітний склад паливно-мастильних матеріалів (на фото №6).

У порівнянні з супутниковим знімком з системи Planet за 21 березня, можна помітити, як переміщалась та з’являлась нова техніка та окопи. Це свідчить про те, наскільки активно окупанти користувались аеродромом Мелітополя.

До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні

«До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні», – повідомив вранці 27 березня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть заборонених фосфорних бомб.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».