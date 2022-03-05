На Миколаївщині збили чотири російських гвинтокрили – військові

Морські піхотинці з 35-ї бригади збили чотири гвинтокрили російської армії, повідомляє пресслужба 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

«Наші морські піхотинці разом із побратимами з оперативного командування «Південь» збили чотири гвинтокрили противника. При цьому один із морпіхів зірвав джек-пот, він знищив одразу три одиниці», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, на аеродромі Кульбакине, розташованому на околиці Миколаєва, ЗСУ захопили техніку російської армії, яка вранці 5 березня рушила на аеродром, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він попросив населення не панікувати при вигляді російської бойової техніки, тому що це вже − трофеї. «Не панікуйте, не стріляйте! Наразі йде техніка з Кульбакиного з літерою «z». Це захоплена нами техніка», – сказав голова ОВА.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що російська армія за час вторгнення в Україну орієнтовно втратила понад 10 тисяч військовослужбовців (загиблими і пораненими), а також 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 РСЗВ, 19 засобів ППО, 39 літаків, 40 гелікоптерів.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – уточнили у Генштабі.

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.