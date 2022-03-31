Генштаб ЗСУ: Росія планує направити своїх силовиків, прокурорів і суддів на зайняті в Україні території

Російське керівництво хоче сформувати на зайнятих її військами територіях України окупаційні органи влади і для цього здійснює відбір співробітників силових структур, прокуратур і судів, «які в подальшому будуть направлені на територію України», повідомив Генштаб Збройних сил України.

«Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників Федеральної служби безпеки РФ, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління Генштабу РФ. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої «роз’яснювальної роботи» з місцевими органами влади і населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами», – йдеться в повідомленні.

Водночас на залишених загарбниками територіях Київської області фіксуються «непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів», додали в Генштабі.

«Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними силами України, на окремих – наші війська здійснюють успішні контратаки», – йдеться в повідомленні.

Російські сили продовжують проводити «окупацію влади» на півдні України, в містах, які вони взяли під свій військовий контроль. Це відбувається шляхом викрадень чинних мерів і призначення інших з місцевих колаборантів.

30 березня в Офісі генпрокурора повідомили, що прокуратура передала до суду перший обвинувальний акт за статтею про колабораціонізм.

Верховна Рада ухвалила зміни в законодавстві щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність 3 березня. Як зазначає ОГП, ця стаття дозволяє притягати до відповідальності людей, які «в будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором».