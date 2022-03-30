Прокуратура передала до суду першу справу про колабораціонізм

Прокуратура передала до суду перший обвинувальний акт за статтею про колабораціонізм, повідомляє Офіс генерального прокурора 30 березня.

За його даними, справу за статтею про колабораційну діяльність скерувала Краматорська окружна прокуратура.

«25 березня 2022 року мешканець міста Краматорська записав на мобільний телефон відео, у якому заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та публічно закликав громадян до підтримки незаконних рішень та дій держави-агресора. У подальшому він виклав запис на власну сторінку у соціальної мережі TikTok», – повідомляє Офіс генпрокурора із посиланням на дані досудового розслідування.

Читайте також: Російські військові обстріляли Луганщину ракетами і фосфорними бомбами, 4 людини загинули – ОВА

У прокуратурі нагадують, що стаття про колабораціонізм набрала чинності 15 березня 2022 року. З того моменту наразі правоохоронці зареєстрували 151 кримінальне провадження за цією статтею. Санкція за нею передбачає до 12 років позбавлення волі.

Верховна Рада ухвалила зміни в законодавстві щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність 3 березня. Як зазначає ОГП, ця стаття дозволяє притягати до відповідальності людей, які «в будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором».