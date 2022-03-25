Триколори на будівлях та «пенсія» в рублях: які шанси РФ на «економічну окупацію» Херсонщини

Чи дійсно Росія планує ввести свою валюту на окупованих територіях України? Які шанси, що гривня покине грошовий обіг Херсонщини? Чи є зв’язок між рублевою зоною та інформаційним вакуумом регіону? Що спільного в сценаріях окупації Донецької, Луганської областей, Криму та сьогоденням? Про це говорили в новому випуску проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Із 2 березня Херсон знаходиться в російській окупації.

Містяни багаторазово виходили на мирні мітинги, щоб нагадати окупантам, що це місто українське.

У соціальних мережах, зокрема, у групах Генічеська, який також перебуває під окупацією уже місяць, поширюється інформація, що пенсіонерам і працівникам бюджетної сфери можуть виплатити по 10 тисяч рублів так званої матеріальної допомоги.

«Ганебна рубліфікація»

Як повідомили «Новинам Приазов’я» жителі Генічеська, станом на зараз, на будівлях установ вже висять російські триколори. Спочатку людям, переважно пенсіонерам, видавали рублі готівкою біля місцевого кінотеатру «Україна». На цьому ж тижні вже почалася виплата рублевих пенсій. Але як зазначають місцеві, багато хто одразу обміняв рублі на гривні, що правда по курсу п’ять до одного (1 тис. рублів = 200 грн).

Інформацію про роздачу пенсіонерам Генічеська рублів також опублікував радник голови МВС України Антон Геращенко.

На сайті місцевого ЗМІ 24 березня було розміщено звернення від підконтрольної російським силам окупаційної влади міста, де повідомляється, що уряд «АР Крим і РФ вдався до конкретних дій для надання фінансової допомоги жителям Генічеського району в розмірі 10 000 рублів».

Видають одноразову «допомогу» по 10 тисяч рублів пенсіонерам, переписуючи їх дані для того, щоб організувати виплату пенсій

В соцмережах містяни переважно закликають не реєструватися на отримання рублевих виплат від окупаційних сил і називають їх «подачками». Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань також закликав не приймати виплати від окупантів і зазначив, що всі виплати будуть вчасно: «У Генічеську Херсонської області окупанти в ЦНАПі видають одноразову «допомогу» по 10 тисяч рублів пенсіонерам, переписуючи їх дані для того, щоб організувати виплату пенсій. Я все ж таки не сію паніку, як багато хто зараз каже, я застерігаю і прошу втрутитись владу, інформаційно забезпечити і донести до кожного херсонця, що вони не покинуті, що всі соціальні виплати, пенсії, заробітні плати, все буде виплачуватися вчасно».

Також Сергій Хлань вказав на необхідність «докладати всіх зусиль для того, щоб запобігти цій ганебній «рубліфікації».

«Треба застерегти наших людей, що будь-яке отримання коштів від окупантів буде вважатися співпрацею з окупантами. Нам треба прикладати всі зусилля для того, щоб запобігти цій ганебній «рубліфікації». Нам треба прикласти і об'єднати всі сили, щоб цього не відбулося. Нам треба не сіяти паніку, не шукати зрадників, а треба об'єднатись і запобігти саме цьому», – закликав він.

Психологічний тиск

У нас майже немає цих колаборантів, які б погодилися вводити ось цей рубль

Політолог із Херсона Дементій Білий, вважає, що спроба впровадження рублевої зони не матиме успіху в південних регіонах України та пояснив, чому: «Це, по-перше, технічно зробити неможливо, бо для цього найближчим часом необхідні технічні засоби та достатня кількість колаборантів, які б погодились співпрацювати з окупаційним режимом. У нас ці технічні заходи не проводяться з боку окупантів. І у нас майже немає цих колаборантів, які б погодилися вводити ось цей рубль: платити зарплату, робити якісь справи».

Ніхто з впливових та громадських діячів не хоче співпрацювати з окупантами

Разом з тим, він стверджує, що спроби ввести свою валюту – лише один із психологічних засобів тиску на жителів окупованих територій. Він також занепокоєний інформаційним вакуумом, який поглинув Херсонську область. Політолог пояснив, навіщо це роблять окупаційні сили: «Щоб ми відчували, що нас кинули, що Росія хоче дійсно приєднати ці території до себе. Що у нас немає нібито жодного виходу, що уже все вирішено. Але це не так, більшість мешканців Херсонської області виступають проти окупантів. Ніхто з впливових та громадських діячів не хоче співпрацювати з окупантами. І тому ці заходи є неможливими, це є лише вигадка, яку окупанти розповсюджують».

Приклад Донбасу та Криму

Політолог із Донецька, голова правління громадської організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» Станіслав Федорчук розповів «Новинам Приазов’я», як свого часу обіг рублів впроваджувався в окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей. За його словами, окупаційній владі для цього знадобилося пів року.

Завтра вони не зможуть проголосити, що гривня там більше не ходить

«Спочатку на рівні ходила гривня разом із російським рублем, а пізніше була введена заборона на обіг гривні на окупованій території. Відповідно, курс гривні регулювався штучним чином, гривня коштувала на продажі дешевше, ніж вона коштувала б на вільній частині України. Таким чином відбувся акт економічної окупації, економічної анексії. В них (в окупантів – ред.) було багато проблем, вони вигадували власні платіжні системи, намагалися запустити банкомати, в яких були рублі, все відбувалося не в один момент, не за тиждень-два. Як на мене, десь пішло пів року для того, щоб перевести всі відносини розрахункові на рублеву зону. Думаю, такі самі проблеми будуть в них на нині окупованих територіях. Завтра вони не зможуть проголосити, що гривня там більше не ходить», – сказав політолог.



Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що потужний опір населення в південному регіоні завадить наміру Росії запровадити обіг рублів.

Величезна різниця в тому, що Крим мовчки їх сприйняв, а тут маємо потужний опір

«Вони здійснюють зараз усі ті заходи, що вони здійснювали в Криму, коли зайшли. Але величезна різниця в тому, що Крим мовчки їх сприйняв, а тут маємо потужний опір. Більш того, не секрет уже, що є бажання, вивезти достатньо велику кількість людей в Росію для того, щоб цей опір зламати. Тобто я можу сказати на сьогоднішній момент, що запровадження російського рубля, його спробу імплементувати на Херсонщині, виключно як ще один крок окупації української території… Сто відсотків впевнений – це їм не вдасться. Як із рублем, як із людьми, як з усім останнім», – впевнений Пендзин.

Кримський історик і політолог, провідний науковий співробітник Інституту досліджень Голодомору Андрій Іванець пояснив, чи можна зараз говорити про певні аналогії із подіями 2014 року, коли Росія окупувала і анексувала Крим, та зараз, коли Росія фактично контролює Херсонську область.

За його словами, спільне між цими двома подіями те, що Росія окупувала незаконно частину території іншої суверенної держави і створила величезні труднощі для жителів цієї території, які фактично вже принесли гуманітарну катастрофу на півдні України. Відрізняється ситуація тим, що Росія зараз позбавлена тієї підтримки, яку отримала на початку 2014 року в Криму.

«Тоді інформаційна війна Росії була більш результативною, вдалось не просто спертися на частину проросійських кримчан, а й дезорієнтувати більшість людей, які не розуміли, що відбувається, і підпали під вплив російської пропаганди. Тому була масова зрада і масове співробітництво. На Херсонщині ситуація інша. Фактично плани окупантів про створення таких квазідержавних утворень на півдні, вони провалилися», – зазначив Іванець.

Він впевнений, що в Херсонській області в разі довгої окупації ці процеси займатимуть більше часу ніж тоді у Криму. Також Андрій Іванець вважає, що Росія буде намагатися робити все можливе, щоб змусити нелояльних людей залишити контрольовану нею територію.

Очевидно, що протестний потенціал в катастрофічних умовах він теж буде зменшуватися

«Соціально-економічна катастрофа, вона просто змусить людей залишати цю територію біди і люди будуть виїжджати. Очевидно, що протестний потенціал в катастрофічних умовах він теж буде зменшуватися, але, я сподіваюся, що професійні дії українських військових дозволять в осяжному майбутньому звільнити цю територію», – сказав Андрій Іванець.

Він також прокоментував ймовірність розповсюдження регіоном фальшивих рублів в регіоні: «От такими грошима, які можуть мати обмежений обіг, як раз і можуть розплачуватися окупанти на окупованих територіях. Ми вже чули заклики керівництва області – не брати ці гроші, саме через те, що ці гроші можуть мати такий обмежений обіг і не є повноцінними».

Херсонська обласна прокуратура проводить досудове розслідування через «фінансування дій, пов'язаних з насильницькою зміною конституційного ладу». За даними слідства, на території міста Генічеськ Херсонської області окупанти видають місцевим мешканцям імовірні кошти – рублі.

«Такі папірці загарбники роздають місцевим у розмірі 10 тисяч на одну особу. Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних осіб до вказаних незаконних дій та притягнення їх до відповідальності», – сказано в повідомленні.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки.

Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не полишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Наразі з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.