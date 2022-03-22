«Без ліків помирає більше, ніж від куль»: гуманітарна катастрофа на окупованій Херсонщині

Яка гуманітарна ситуація у південних містах України? Чому український гуманітарний конвой не потрапив із Дніпропетровської до Херсонської області? Яка ситуація у південних національних парках та заповіднику «Асканія-Нова»? Ці питання обговорювали в новому випуску програми проєкта Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Продукти та бензин

Найбільш гостро Херсонщина зараз потребує саме медикаментів

Російські війська не пропускають гуманітарну допомогу до Херсонської області. Про це, зокрема, повідомляв голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Керівник Херсонщини Геннадій Лагута розповів, що у машинах гуманітарної допомоги були продукти, медикаменти, серед яких, зокрема, інсулін. Голова ОДА зазначив, що найбільш гостро Херсонщина зараз потребує саме медикаментів. Також чиновник вважає, що український гумконвой росіяни навмисно не пропускають, щоб змусити жителів області брати їхню «гуманітарну допомогу».

Геннадій Лагута в коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що найбільш напруженою в місті залишається ситуація з медикаментами та бензином. Про це редакції також розповів виконувач обов'язків заступника міського голови Херсона Сергій Циганок: «Кожна людина зараз показує своє обличчя. Хто роздає безкоштовно ліки, хто їздить по тим людям, кому вони необхідні та роздають їх. А хто на цьому просто наживається».

Він запевнив, що інсулін є в достатній кількості та роздається виключно тим особам, кому він треба.

«Щодо тих осіб, які завищують ціни, ми їх, так би мовити, беремо на олівець, щоб надалі вирішувати, що будемо з ними робити. Але найкращий показник ціни, щоб вона знизилась, – це асортимент продукції. Наприклад, на їжу – наші ринки у місті потихеньку оживають, працюють, завозяться овочі», – розповів Сергій Циганок.

За його даними, картопля вартує 20 гривень за кілограм, хліб – 20 гривень за буханку, молоко продається приблизно десь 39 гривень за літр.

Також з бензином дуже напружена ситуація в місті, його немає, і така ситуація по всій області

«Але це все є в асортименті поки. Звичайно, що на м'ясо ціни завищені і це все залежить від осіб, які це продають. Звичайно, Херсону потрібні ліки, багато ліків, багато препаратів вже декілька тижнів немає. Також з бензином дуже напружена ситуація в місті, його немає, і така ситуація по всій області. Тому нам вкрай необхідні гуманітарні коридори, вкрай необхідні, щоб ми поповнили склади», – додав він.

«Проблема номер один – ліки»

Спостерігається дефіцит м'яса та риби, але загалом продуктів вистачає

Ірина Саліхова волонтерить у Херсоні з початку російського вторгнення. Вона стверджує, що в місті спостерігається дефіцит м'яса та риби, але загалом продуктів вистачає. Волонтерка підтвердила, що проблемною в Херсоні залишається ситуація з медикаментами.

«Величезна проблема із медикаментами вони вже давно закінчилися. Якщо до війни в місто та область були щоденне постачання препаратів, то зараз їх немає. Якось селами потрошки привозять медикаменти, але це не закриває потреби ані міста, ані області. Тож медикаменти – то проблема номер один, і дуже багато людей без них просто помирають. І це, мабуть, жахливіше за постріли та вибухи снарядів, які ми чуємо кожен день в Херсоні», – зазначає Саліхова.

За словами волонтерки, 19 березня жителі Херсонщини дуже чекали гуманітарну допомогу, яка була анонсована віцепрем'єркою України Іриною Верещук.

Гуманітарний вантаж, який за її словами не пропустили окупанти, містив 14 фур, з яких 3 були із медикаментами.

«Тож у нас в області смертей від відсутності медикаментів точно більше, ніж від куль», – підкреслила вона.

20 березня Херсонський міський голова Ігор Колихаєв на своїй сторінці у фейсбук повідомив про те, що деякі підприємці перепродають російську «гуманітарку» за високими цінами. Колихаєв наголосив, що «такий бізнес погано закінчиться».

За словами волонтерки Ірина Саліхової, подібні спекуляції відбуваються через «жадібність, недоброчесність, та інші риси, які притаманні людям у будь-який час».

«Військових більше, ніж населення»

Проблеми з паливом та медикаментами залишаються найбільш поширеними і на території Чаплинської селищної об’єднаної територіальної громади, що впритул до окупованого Криму. Про це в коментарі для програми «Новини Приазов'я» розповів голова громади Олексій Фаустов.

Кажуть, що все скоро закінчиться, бо на складах нічого немає»

«Ми ж село, ви розумієте? Картопля і все таке – є. Ліки і паливо, мастильні матеріали – це проблема. Поки що світло і газ є, перебоїв не було. Нас дуже виручає АТБ. Я не знаю де, але вони щодня завозять по дві машини продуктів. І ціни там «довоєнні», нормальні. І люди беруть це. Але кажуть, що все скоро закінчиться, бо на складах нічого немає», – повідомив Фаустов, зазначивши, що в регіоні зараз російських «військових більше, ніж населення».

Він докладніше розповів про ставлення російських військових до місцевих жителів: «Ситуація така. Вони як сказали: «Ви нас не трогаєте – ми вас».

Також Фаустов зазначив, що намагається приділяти увагу соціальним питанням, бо фактично залишилася тільки селищна рада.

Разом із цим, Представництво президента України в Автономній Республіці Крим 21 березня повідомило, що «на територію тимчасово окупованого півострова вимушено намагаються потрапити жителі Херсонської області, Маріуполя та Бердянська».

За інформацією відомства, вже кілька днів поспіль активно працює один із так званих окупаційних «контрольних пунктів пропуску» через адміністративну межу між Херсонською областю та Кримом. В представництві наголошують, що контроль з боку українських прикордонників наразі на жодному з КПВВ там не здійснюється.

«Адміністративна межа між Кримом і Херсонською областю фактично є зоною активних бойових дій, де наразі перебувають окупаційні війська Росії», – сказано в повідомленні відомства.

Тут також вважають, що цю гуманітарну ситуацію «Росія намагається використовувати для своїх пропагандистських матеріалів, знімаючи ролики, в яких начебто «люди тікають з України». В українському відомстві наголошують, що «ця інформація не відповідає дійсності, насправді до тимчасово окупованого Криму їдуть передусім громадяни, які не мають фізичної можливості виїхати до інших безпечних регіонів України».

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків. Також під контроль російських окупантів повністю потрапили херсонські Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка в Миколаївській області.

заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків. Також під контроль російських окупантів повністю потрапили херсонські Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка в Миколаївській області. У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.