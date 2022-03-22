Російська газета написала про майже 10 тисяч загиблих в Україні військових РФ і прибрала ці дані

Популярне російське видання «Комсомольская правда» упродовж короткого терміну повідомляло на своєму сайті про непідтверджену офіційними російськими джерелами інформацію про чисельність загиблих на війні проти України військових РФ, але невдовзі прибрала ці дані, повідомляє 22 березня інформагенція Reuters. Згодом саме видання пояснило оприлюднення даних хакерською атакою.

У даних, оприлюднених газетою, з посиланням на Міністерство оборони Росії йшлося, що в Україні було вбито майже 10 тисяч російських солдатів (9861) і було поранено понад 16 тисяч. Наразі це повідомлення ще доступне за допомогою інструменту вебархіву.

Тепер у повідомленні йдеться про таке: «21 березня на сайті «Комсомольської правди» зламали доступ до інтерфейсу адміністратора і в цю публікацію зробили фейкову вставку про ситуацію навколо спецоперації в Україні. Недостовірну інформацію негайно видалили».

Росія офіційно не оновлювала дані про втрати після того, як 2 березня заявила, що 498 військовослужбовців загинули та 1597 зазнали поранення у війні проти України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у вівторок, що не може коментувати інцидент з «Комсомольською правдою», заявивши, що це питання самої газети. Він сказав, що не має інформації про число загиблих і поранених російських військових.

«Комсомольская правда» входить до числа російських ЗМІ, які дотримуються лінії президента Володимира Путіна про те, що Москва проводить в Україні «спецоперацію з демілітаризації та денацифікації» України – аргумент, який Київ і країни Заходу відкидають як фальшивий привід для вторгнення.