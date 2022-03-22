Військові РФ намагаються формувати і переміщувати резерви – Генштаб ЗСУ

Військові РФ намагаються формувати і переміщувати резерви до кордонів України, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України 22 березня, у 27-у добу протистояння російському воєнному вторгненню.

«За наявною інформацією, у пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ із військовослужбовців кількох військових частин», – йдеться в повідомленні.

«У зв’язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на на тимчасово окупованій території Донецької області представники РФ продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве і прилеглих населених пунктах. Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма», – додали в Генштабі.

За даними Генштабу, російські загарбники продовжують «ведення повномасштабної збройної агресії», але завдання, «визначені злочинним військово-політичним керівництвом Росії угрупованню окупаційних військ збройних сил РФ, залишаються невиконаними».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».