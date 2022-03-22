У Росії бракує інсуліну і нурофену, дефіцитом стали понад 80 найменувань ліків – ЗМІ

Російські лікарі констатують дефіцит понад 80 найменувань ліків, у тому числі інсуліну та дитячого нурофену. Це випливає з опитування професійної спільноти «Лікарі.рф», в якому з 14 до 21 березня взяли участь понад три тисячі російських лікарів. Результати дослідження публікує видання «Ведомости». МОЗ запевняє, що постачання ліків до Росії триває, попри запроваджені країнами Заходу санкції.

Лікарі заявили, що у їхніх пацієнтів виникли проблеми з придбанням таких препаратів:

протизапальні (дитячий нурофен),

гастроентерологічні (урсофальк),

протиепілептичні та протисудомні (фінлепсин, депакін, діазепам, карбамазепін, латуда 56),

антидепресанти (пароксетин, анафраніл) та антипсихотики (рисполепт),

комбіновані оральні контрацептиви,

препарати менопаузальної гормональної терапії (фемостон, естроль, анжелік, дивіна, клімонорм, дивігель, ярина, утрожестан),

інсулін (левемір, новорапід, апідра, трулісіті),

препарати для терапії цукрового діабету (оземпік, саксенда, метформіни, джардинс, тражента, янувія),

препарати для терапії щитовидної та паращитовидної залоз (еутирокс, L-тироксин, трийодтиронін, вигантол).

Країни Заходу стали запроваджувати санкції на тлі російського військового вторгнення на територію України за наказом Володимира Путіна 24 лютого. Про зупинення інвестицій до Росії повідомили німецька Bayer та американська Pfizer. Американська Eli Lilly стала першим фармацевтичним гігантом, який вирішив обмежити постачання ліків до Росії, за винятком життєво важливих препаратів.

Як розповіла виданню перша заступниця директора з розвитку фонду «Росконгрес» Анастасія Столкова, відсутність препаратів визначає ажіотаж із боку населення.

Російська влада раніше заявляла, що проблем із браком медикаментів через санкції не має бути. МОЗ стверджувало, що всі фармацевтичні компанії продовжать постачання лікарських препаратів до країни. Міністр охорони здоровʼя Михайло Мурашко повідомив про високий попит на деякі ліки впродовж останніх трьох тижнів, який був спровокований «фейками та недостовірною інформацією». Чиновник закликав росіян «не створювати ажіотажний попит».