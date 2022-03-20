МОЗ заборонив застосовувати в Україні ліки з Білорусі

Міністерство охорони здоров’я припинило реєстрацію в Україні 39 медичних препаратів з Білорусі. Про це йдеться в його повідомленні.

«В Україні заборонено застосування 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь», − заявляє МОЗ.

Реєстрацію цих препаратів в Україні припинили наказом МОЗ від 19 березня.

«Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками. Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії», − запевняє міністерство.

Лікарські засоби із забороненого переліку, які вже ввезені та випущені в обіг на території України, можна продавати та використовувати до закінчення їх терміну придатності, уточнює МОЗ.

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19 березня начальник Української залізниці Олександр Камишин повідомив в ефірі спільного каналу Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время», що між Україною та Білоруссю більше немає залізничного сполучення. Він відмовився називати точну дату, відколи це неможливо, та подякував білоруським залізничникам.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні».

6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.