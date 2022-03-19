Між Україною та Білоруссю більше немає залізничного сполучення – голова «Укрзалізниці»

Начальник Української залізниці Олександр Камишин повідомив в ефірі спільного каналу Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время», що між Україною та Білоруссю більше немає залізничного сполучення.

«Нещодавно я звернувся до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не везти російські військові ешелони в Україну. На сьогодні можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати подробиці, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять», – сказав Камишин.

На запитання ведучої, з якого моменту немає такого сполучення, він відмовився відповісти.

При цьому голова «Укрзалізниці» підтвердив, що сполучення немає, оскільки колії «у поганому стані» з якогось моменту протягом повномасштабної війни.

«Я вірю, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників ще лишилися чесні люди. Я б не хотів їх підставляти. Я вдячний за те, що сьогодні відбувається у середовищі залізничників Білорусі… Я впевнений, що чесні люди в цій організації зможуть зупинити роботу білоруської залізниці в напрямку перевезення військових ешелонів в бік України», – заявив він.

На уточнення, чи означає це, що російська військова техніка по залізниці Білорусі зараз не проїде, Камишин відповів ствердно.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.

Втім, 18 березня стало відомо, що на залізничній станції Мулярівка Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку.