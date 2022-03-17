Польський військовий, який під час кризи з мігрантами втік до Білорусі, знайдений повішеним у Мінську

У Мінську знайдений повішеним польський солдат Еміль Чечко, який втік до Білорусі в грудні 2021 року, повідомляє Слідчий комітет Білорусі.

За інформацією відомства, до міліції надійшло повідомлення про те, що Чечка виявили повішеним за місцем проживання у Мінську. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

«Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Слідчим комітетом розглядаються всі можливі версії події, у тому числі насильницький характер смерті», – відзначили в Слідчому комітеті.

25-річний Чечко, за словами білоруських прикордонників, перетнув кордон 16 грудня 2021 року на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи. Чоловік заявив, що є військовослужбовцем 11-го Мазурського артилерійського полку 16-ї Поморської механізованої дивізії імені короля Казимира. Її підрозділи були перекинуті для охорони ділянки кордону з Білоруссю на період міграційної кризи через наплив мігрантів та дію надзвичайного стану на прикордонних територіях Польщі.

Як стверджує Білоруський прикордонний комітет, солдат попросив політичного притулку, оскільки був не згодний із «політикою Польщі щодо міграційної кризи і практикою негуманного поводження з біженцями». Він дав кілька інтервюю державним телеканалам Білорусі. У них він заявив, що польські силовики нібито вбивають мігрантів із Близького Сходу, а також волонтерів, які намагаються їм допомогти, а також нібито він сам брав участь у стратах. Влада Польщі не коментувала ці заяви, а місцеві ЗМІ, зокрема опозиційні польській владі, називали заяви Чечка фальсифікацією.

Військова поліція Польщі повідомляла, що проти Чечка буде розпочато розслідування за статтею про дезертирство (стаття 339 КК Польщі).

У вересні 2021 року суд у Бартошице засудив Чечка до 6 місяців увʼязнення. «Обвинувачений зловживав алкоголем і вчиняв дії, які набрали характеру фізичних та психологічних знущань з матері», – повідомив представник суду. Емілю Чечку заборонили впродовж року наближатися до матері на відстань менш як 50 метрів.