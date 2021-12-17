Польща шукає зниклого прикордонника. У Мінську кажуть, що він утік до Білорусі

Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин підтвердив зникнення солдата польських збройних сил на кордоні з Білоруссю. Раніше 17 грудня Білоруський прикордонний комітет заявив, що польський солдат подав прохання про політичний притулок у Білорусі.

За словами білоруських прикордонників, вони зупинили 25-річного польського солдата Еміля Чечку 16 грудня о 17:50 поблизу білорусько-польського кордону на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи. Чоловік заявив, що є військовослужбовцем 11-го Мазурського артилерійського полку 16-ї Поморської механізованої дивізії імені короля Казимира, частини якої були перекинуті для забезпечення охорони ділянки кордону з Білоруссю в період дії надзвичайного стану на прикордонних територіях Польщі.

Як стверджує Білоруський прикордонний комітет, солдат попросив політичного притулку, оскільки не згоден з «політикою Польщі щодо міграційної кризи і практикою негуманного поводження з біженцями». Фотографія чоловіка у формі польського солдата, який дає інтервʼю державному телеканалу «Білорусь 1», уже зʼявилася в білоруських провладних телеграм-каналах.

Військовослужбовець залишив свій пост удень 16 грудня, повідомили у пресслужбі дивізії.

За даними польського порталу rmf24.pl, солдат залишив свій пістолет. Як повідомляють джерела, він перейшов на білоруську сторону і був затриманий на прикордонній смузі. Колеги зниклого по службі назвали втікача проблемним. До кінця служби йому залишалося кілька днів. З моменту зникнення військовослужбовця розпочалася пошукова операція, у якій брали участь солдати та працівники служб, розташованих поблизу польсько-білоруського кордону.

У пресслужбі дивізії додали, що пошуки солдата тривають, і вони не можуть підтвердити інформацію про втечу до Білорусі.