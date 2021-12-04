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Білорусь звинувачує Україну в порушенні кордону

Українські прикордонники в Чернігівській області

Білорусь звинувачує Україну в порушенні кордону, яке нібито сталося під час навчань. Білоруські прикордонники стверджують, що український гелікоптер залетів у повітряний простір країни, повідомляє 4 грудня офіційна білоруська агенція «Белта» з посиланням на прикордонний комітет.

Білоруська сторона стверджує, що 4 грудня, близько 12:00, у районі пункту пропуску «Нова Рудня» прикордонники зафіксували порушення повітряного простору. За їхніми даними, український вертоліт Мі-8 нібито перетнув кордон і на один кілометр залетів на територію Білорусі.

Державна прикордонна служба України наразі не коментувала цих повідомлень.

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