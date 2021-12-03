«Белавіа» втратила половину повітряних суден після запровадження санкцій

Білоруська авіакомпанія «Белавіа» повідомила 3 грудня, що через санкційні обмеження мусила скоротити свій парк до 15. При цьому, як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, донедавна флот компанії налічував 29 літаків.

Водночас у компанії вважають, що скорочення не вплине на вже заплановані рейси. Наявних літаків, за заявою, «достатньо для виконання всіх регулярних рейсів у зимовий сезон — як регулярних, так і чартерних». До літнього сезону «Белавіа» планує поповнити флот, придбавши літаки та орендувавши в компаній з-поза Європейського Союзу.

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«Не хвилюйтеся: обмеження не вплинуть на можливість виконання рейсів, які вже заплановані в поточному розкладі. Можна сміливо планувати відпустку під час зимових канікул. Ризику залишитися в чужій країні немає. Держави, в які зараз виконуються рейси, відкриті для «Белавіа», нові обмеження не вплинуть на їхню доступність, рейси будуть виконуватися за розкладом», – зазначають у авіакомпанії.

У «Белавіа» також пообіцяли, що нові санкції не вплинуть на ціни на авіарейси, але в цілому «ціни на авіаквитки змінюються динамічно і залежать від поточного та прогнозованого навантаження на рейси, попиту на авіаперевезення в тому чи іншому напрямку та інших факторів».

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П’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Білорусі набув чинності 2 грудня. У списку санкцій Євросоюзу 17 офіційних осіб та 11 організацій. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у списку санкцій ЄС проти Білорусі загалом – 183 особи і 26 юросіб.

До списку увійшли, зокрема, національний білоруський авіаперевізник «Белавіа» та туристичні компанії, які в Євросоюзі вважають причетними в організації перевезення мігрантів переважно з Близького Сходу до кордону східного флангу блоку.