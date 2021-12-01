Чехія депортувала голову Білоруської федерації футболу через порушення карантинних обмежень

Влада Чехії депортувала голову Білоруської федерації футболу Володимира Базанова та його дружину нібито за порушення правил для протидії поширенню COVID-19, оскільки вони не подали заявку на виняток від обмежень на поїздки.

Речниця поліції Моравсько-Сілезького краю Чехії Павла Джирускова повідомила 1 грудня, що «двом іноземним громадянам, яких затримали вчора», було наказано залишити шенгенську зону до кінця доби 30 листопада.

«Перевірка на місці їхнього проживання виявила, що вони порушили правила, встановлені Міністерством охорони здоров’я щодо в’їзду іноземців до Чеської Республіки», – сказала Джирускова.

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Новинний сайт Denik N процитував 1 грудня міністра закордонних справ Чехії Якуба Кулганека, який заявив, що шенгенські візи, видані Базанову та його дружині іншою країною шенгенської зони, були анульовані і що вони були звільнені з-під варти, щоб дозволити їм негайно покинути країну.

Кулганек назвав Базанова «прихильником» лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка, якого Європейський Союз та декілька інших західних країн не визнали президентом після виборів у серпні минулого року. Білоруська опозиція та західні країни вважають ці вибори були сфальсифікованими.

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Голова МЗС додав, що «прихильники Лукашенка» не мають підстав перебувати в Чехії.

Пару затримали 30 листопада по дорозі на футбольний матч між жіночими футбольними командами Білорусі та Чехії. Офіційно затримання пояснили «порушенням правил карантину».

Базанов, колишній військовий, включений до санкційного списку Чехії. Раніше він із дружиною побував на Кіпрі, влада якого не оголошувала жодних обмежень щодо білоруського чиновника. За словами джерела білоруської служби Радіо Свобода, Базанов мав італійську шенгенську візу.