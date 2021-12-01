Білорусь: за «цинічні коментарі» про загибель російських десантників затримали 11 людей

Силовики затримали 11 людей за коментарі щодо загибелі російських військових на навчаннях у Білорусі, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією затримало 11 людей за нібито «цинічні коментарі щодо загиблих російських десантників».

Загалом ГУБАЗіК виявив понад 50 осіб, які публікували в різних месенджерах і соціальних мережах «блюзнірські та образливі висловлювання у зв’язку з нещодавньою загибелллю на навчаннях у Білорусі військових Російської Федерації», повідомляє МВС Білорусі.

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Їх визнали підозрюваними за статтею 130 Кримінального кодексу Білорусі – в розпалюванні соціальної ворожнечі. 11 затриманих помістили до ізолятора. За цією статтею загрожує до п’яти років позбавлення волі.

При цьому, як повідомляє видання «Наша Нива», що співробітника компанії EPAM затримували спецпризначенці зі щитами та зброєю. Провладні канали опублікували відео затримання співробітника EPAM Андрія Швидрика.

Під час десантування російських ВДВ на полігоні «Гожський» у Гродненському районі зіткнулися двоє десантників, внаслідок чого купол одного з парашутів закрився. Загинули двоє військовослужбовців Збройних сил Росії, офіцер і військовозобов’язаний.