У пʼятому пакеті санкцій ЄС проти влади Білорусі – 17 осіб і 12 організацій

Європейський союз має намір ухвалити пʼятий пакет санкцій проти влади Білорусі, який додасть 17 осіб і 12 організацій до списку відповідальних, як вважають у Брюсселі, за доправлення і утримання тисяч мігрантів на кордоні з Польщею та Литвою.

До списку, копію якого Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода отримало напередодні його схвалення послами ЄС 1 грудня, входять національний білоруський авіаперевізник «Белавіа» та туристичні компанії, які в Євросоюзі вважають причетними в організації перевезення мігрантів переважно з Близького Сходу до кордону східного флангу блоку.

Крім того, до списку додано кілька суддів та прокурорів, які, як вважається, допомагали режиму авторитарного правителя Олександра Лукашенка розправитися з протестувальниками після суперечливих виборів у серпні 2020 року.

ЄС звинувачує Лукашенка у веденні «гібридної війни» проти ЄС за допомогою мігрантів а також у масштабних репресіях, які тривають у Білорусі після придушення масових протестів. Польща, Латвія та Литва встановили паркани та розгорнули тисячі прикордонників, солдатів і поліції, щоб захистити кордон, де розташувалися тисячі мігрантів. За даними організацій допомоги, за останні місяці загинули щонайменше 11 мігрантів.