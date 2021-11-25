Близько 200 мігрантів намагалися прорватися через польсько-білоруський кордон – прикордонники

Близько 200 мігрантів спробували прорватися через паркан на польсько-білоруському кордоні 24 листопада, повідомили в Прикордонній службі Польщі на тлі напруженості на зовнішньому кордоні Європейського союзу.

Новий інцидент стався біля села Черемха і є частиною щоденного протистояння між групами мігрантів, яким допомагають білоруські солдати, та польськими прикордонними військами.

«Вони намагалися прорватися через кордон, атакували кордон, – повідомила ЗМІ 25 листопада речниця прикордонної служби Анна Михальська. – Вони кидали гілля і каміння, спробу зупинили наші співробітники».

За її словами, мігранти пошкодили частину паркану колодами, щоб перейти кордон. Речниця додала, що п’ятьох мігрантів доправили до лікарні з виснаженням.

Високопоставлені чиновники ЄС заявили, що Євросоюз готує п’ятий пакет санкцій проти Білорусі за проведення, як вони кажуть, «гібридної атаки» проти блоку.

На тлі зростання напруженості білоруська влада минулого тижня очистила табори мігрантів на кордоні й дозволила здійснити перший за кілька місяців репатріаційний рейс до Іраку.

25 листопада Рада безпеки Білорусі заявила, що цього року влада затримала понад 11 500 нелегальних мігрантів, з яких близько 5 000 депортували.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжували сотнями прибувати до Білорусі, а потім їхали на кордон та робили спроби його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Польща вважає, що до кризи на кордоні причетний не лише Мінськ, а й Москва. Володимир Путін, як і Олександр Лукашенко, звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.

Раніше ЄС ввів новий пакет санкцій проти Білорусі за її дії з розпалювання міграційної кризи, яка вже призвела до загибелі кількох людей, переважно від холоду.