Прикордонники почали спецоперацію на кордоні з Білоруссю

Прикордонна служба України повідомляє, що почала спеціальну операцію «Полісся» на кордоні з Білоруссю в рамках заходів із «нарощення охорони і захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи і протидії протиправній діяльності».

За повідомленням, операція проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ й іншими задіяними резервами.

Перший заступник голови прикордонної служби Володимир Нікіфоренко заявив, що на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи і ймовірність перенаправлення потоків мігрантів до України.

«Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції й опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася», – зазначив він.

За словами Нікіфоренка, головне завдання операції – не допустити, щоб нелегальні мігранти перетнули державний кордон і потрапили в Україну.

У прикордонслужбі повідомили, що контроль за режимом державного кордону «здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил і засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів».

В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження, додали у відомстві.

Крім того, планують «суттєво посилити» прикордонний режим вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону: встановлять контрольні пости на автомобільних дорогах, перевірятимуть автобусні й залізничні станції.

Напередодні у Державній прикордонній службі повідомили, що розпочав роботу міжвідомчий штаб з координації дій для посилення та захисту українського кордону.

Україна постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.