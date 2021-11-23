«Новий напад Росії» та «антивладні протести»: до чого має бути готова Україна

Росія може почати новий, більш масштабний напад на Україну цієї зими: про цей ризик попередили спершу західні, а потім й українські розвідники, його визнають і влада, і опозиція. Водночас в Україні відбулися протести проти чинної влади після оприлюднення розслідування Bellingcat про «вагнергейт». Мітингувальники заявили, що може бути продовження. Кремль може, як і раніше, скористатися українськими протестами як сприятливою умовою для військової ескалації, попереджають всі експерти, опитані Радіо Свобода. Вони говорять про завдання, які в цих умовах стоять і перед владою, і перед опозицією.

Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України і готується до нападу наприкінці січня або початку лютого 2022 року, а оцінки термінів цієї атаки у розвідок США і України майже збігаються, повідомив голова Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Наші оцінки майже такі ж, як в американських колег

«Наші оцінки майже такі ж, як у наших американських колег», – сказав Буданов в інтерв'ю виданню Military Times, опублікованому в ніч на 21 листопада.

За його словами, така атака, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області та менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Керівник ГУР зазначив, що проведені раніше російські військові навчання «Захід-2021» довели, що Росія може одночасно висадити до 3,5 тисяч десантників і військовослужбовців спеціальних операцій.

За словами Буданова, напад, який готує Росія, буде набагато більш руйнівним, ніж коли-небудь за час збройного конфлікту. І додав, що російська сторона нарощує потенціал для цього, збільшуючи чисельність військ і систем озброєння в окупованому Криму, а також розміщуючи системи балістичних ракет малої дальності «Іскандер» та інші види зброї поблизу кордонів з Україною.

Раніше, 10 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 тисяч російських солдатів та що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Напередодні спецслужби західних країн заявили, що мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами. Пишучи про це, британське видання Financial Times також використало коментар заступниці міністра оборони України Ганни Маляр. За її словами, Захід вже попередив Київ, що Москва може готувати подальшу збройну ескалацію.

При цьому, за словами української чиновниці, західні спецслужби у своїх прогнозах спираються не лише на дані про зосередження понад 90 тисяч російських військових по периметру кордонів з Україною, а й на якісь інші відомості, вочевидь, секретного характеру. При цьому FT вказує, що повної ясності про наміри Росії Захід не має, і інтерпретація зібраних розвідкою даних «вимагає подальшого обговорення».

Нинішню ситуацію у статті названо більш небезпечною, ніж весняне загострення біля кордонів з Україною, коли Росія під приводом навчань також зібрала велике угруповання.

Чи завадить російському вторгненню сувора зима? Очільник ГУР Кирило Буданов також спростував припущення про це. «Це не проблема для нас і росіян», – сказав Буданов про бої в холодну погоду.

Вони хочуть розпалити заворушення за допомогою протестів і мітингів

Водночас він зазначив, що таким атакам передує серія психологічних операцій, які вже відбуваються, щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність захищатися, враховуючи протести проти вакцинації від COVID-19 і через «Вагнергейт».

«Вони хочуть розпалити заворушення за допомогою протестів і мітингів, які показують, що люди проти уряду», – сказав голова ГУР.

Буданов сказав, що в ідеалі США допомогли б стримувати будь-яке російське вторгнення за рахунок додаткової військової допомоги Україні та посилення дипломатичного та економічного тиску на Росію.

Як виглядає, українське військо тим часом демонструє готовність застосовувати проти російських підрозділів сучасне західне озброєння, яке Україна отримує від партнерів.

Ми маємо право на захист своєї землі. Саме так, як вважаємо за потрібне – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, що є на балансі ЗСУ

Українська армія вперше застосувала американський протитанковий комплекс Javelin проти російських гібридних сил на Донбасі, написав у твітері головний редактор американського видання Military Times Говард Олтмен, посилаючись на Кирила Буданова. Цей факт підтвердив і депутат від «Слуги народу», член парламентського комітету Ігор Копитін.

«Так, це правда. Наші воїни використали його під час ведення бою. Поки не маю права розголошувати, де це відбулося і під час яких обставин, але скажу... щодо того: «Чи може Україна захищатись, чи це не заборонено?». Так, може. Ми маємо право на захист своєї землі. Саме так, як вважаємо за потрібне – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, що є на балансі ЗСУ», – зауважив депутат. І додав, що мав розмову про бойове застосування Javelin з американськими партнерами, і вони дійшли щодо цього спільної думки з українською стороною.

Раніше, 26 жовтня, на Донеччині біля селища Гранітне відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу «Байрактар». Безпілотник вдарив по артилерії російських гібридних сил у відповідь на вогонь з їхнього боку по українських військових, підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Захід обіцяє Україні підтримку і застерігає Росію

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у зв'язку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою». На вихідних Блінкен обговорив ситуацію із міністрами закордонних справ Польщі та Франції.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Американська розвідка поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків, заявляє американське видання Bloomberg.

Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій, якщо президент (Росії – ред.) Володимир Путін вирішить напасти», заявляють журналісти з посиланням на обізнані джерела.

Розвідувальні дані нібито передали кільком країнам-союзникам США по НАТО протягом останнього тижня, аби обґрунтувати побоювання Вашингтона щодо намірів Москви. Як повідомили дипломатичних представників, за оцінками США, Путін може «розглядати вторгнення на початку наступного року в той час, як його війська знову збираються біля кордону».

Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти російських гібридних сил на Донбасі ударного безпілотника.

Експерти: Кремль хотів би завдати удару під час масових протестів

До річниці початку Революції гідності в Києві та ще в декількох українських містах відбулися протести проти влади, про це вже повідомляло Радіо Свобода. Приводом для них стали деталі «вагнергейту», оприлюднені міжнародними розслідувачами групи Bellingcat. Під стінами Офісу президента учасники акції оголосили, зокрема, вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака до 1 грудня. Інакше пообіцяли оголосити безстрокову акцію протесту з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського.

В оприлюдненому 16 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести. За словами ексголови ГУР Міноборони Василя Бурби, на якого посилався Bellingcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Радіо Свобода звернулося до Андрія Єрмака, щоб отримати коментар щодо цього розслідування, і чекає на відповідь. Bellingcat зазначає, що не зміг підтвердити факти цих переговорів у Офісі президента.

18 листопада журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації із затримання найманців і те, що її фінальний етап перенесли. В Офісі президента розкритикували такі дії журналістки і заявили, що це «серйозний удар», бо Росія тепер знає всі нюанси роботи української розвідки.

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявляв, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

Масові протести, спричинені діями чи бездіяльністю влади можуть бути використані Росією як зручний час для нового нападу на Україну: це визнали всі експерти, опитані Радіо Свобода.

Розгортання політичної кризи в Україні підштовхуватиме Кремль до ескалації, в цьому не має сумнівів керівник Інституту світової політики Євген Магда.

Україні потрібна реальна національна єдність

«Україні потрібна реальна національна єдність. Але я не уявляю собі, як її створити в нинішньому політичному контексті, якщо влада не робить перші кроки. Коли вся влада зосереджена в руках однієї партії та президента як її неформального лідера, то влада просто приречена робити такі кроки назустріч», – зауважує політолог.

Політичні сили в Україні змінюють риторику, залежно від того, перебувають вони у владі чи в опозиції: опозиціонери беруть на озброєння заклики до плюралізму та свободи слова, влада – до припинення її критики в ім'я національної безпеки, каже політична експертка Олеся Яхно. Росія охоче користується подібними політичними суперечностями, визнає вона.

«Дуже часто ми бачимо біг по колу: влада акцентує увагу на нацбезпеці, опозиція – на боротьбі за плюралізм та свободу слова. Опозиція та влада обмінюються ролями, і від цього їхні позиції змінюються на протилежні. Це свідчить про слабкість державних інституцій України, а Росія прекрасно вміє цим користуватися», – пояснює Олеся Яхно.

До прикладу, вона згадує лідерів ОПЗЖ, які «просувають в Україні російський порядок денний під виглядом свободи слова та політичного плюралізму».

Політолог Володимир Фесенко тим часом пояснює, що Росія збирає війська на українських кордонах тому, що готується скористатися для атаки на Україну як енергетичною, так і політичною кризою, які можливі цієї зими.

Російські війська можуть знадобитися для «захисту російськомовних» та для гібридного захоплення нових територій

«Судячи з різних даних, у Москві дуже сподіваються, що їм вдасться спровокувати цієї зими сильну енергетичну кризу в Україні, яка призведе і до політичної дестабілізації. І тоді Москва може спровокувати нову хвилю сепаратистських заколотів у російськомовних регіонах України (від Харкова до Одеси). А російські війська можуть знадобитися для «захисту російськомовних» та для гібридного захоплення нових територій в Україні, фактично для розколу України. Про це прямо пишуть деякі прокремлівські політологи та політтехнологи в Росії», – каже Фесенко і закликає готуватися до протидії саме такому сценарію.

Соціологи: більшість українців наразі не готові виходити на протести

Протести через незадоволення владою, які, ймовірно, захоче використати Кремль: наскільки масовими вони можуть бути? Про це Радіо Свобода запитало в соціологів.

Олексій Ляшенко, аналітик компанії Research & Branding Group , не бачить нині істотного збільшення протестних настроїв в Україні. Проте він вказує на можливість дуже швидкої зміни ситуації, як це вже траплялось раніше – напередодні Революції гідності.

Більшість українців не готова взяти участь у протесті. Але ситуація мінлива

«Протестні настрої в Україні не дуже збільшилися, якщо порівнювати з попередніми місяцями або з початком року. Більшість українців наразі не готова взяти участь у масовому протесті. Але ситуація мінлива. Такі явища, як Майдан, виникають раптово, коли з'являються відповідні обставини», – наводить експерт аналогії з Революцією гідності.

При цьому нині, уточнює Олексій Ляшенко, соціологія не показує суттєвих зрушень у настроях суспільства. Нині, як і раніше, близько 10% українців готові брати участь у масових протестних акціях.

Між тим, інші дослідники називають більші цифри щодо готових до протесту громадян. Але вони також «не дотягують» до «критичної маси».

Київський міжнародний інститут соціології повідомляє, що у протестах з вимогою дострокових виборів президента України готові взяти участь 23,1% респондентів, з вимогою дострокових виборів до Верховної Ради – 24,1%. При цьому 71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямі, а про «правильний напрям» говорять 15%: такі дані наводить КМІС, посилаючись на своє соціологічне дослідження, проведене в кінці жовтня.

Що робити: співпраця влади і опозиції, перерозподіл ресурсів, діалог із Заходом і з власним суспільством

Експерти в розмові з Радіо Свобода говорять про кілька моментів, які владі та громадянському суспільстві варто тримати в голові в умовах нової російської військової загрози.

Євген Магда вважає, що українське суспільство на восьмому році війни з Росією вже «відмобілізоване» і готове до загрози, попри політичні протиріччя, однак головна відповідальність в обороні України лежить саме на чинній владі, уточнює він.

«Маємо розуміти, що прагнення Росії знищити Україну як суб’єкт міжнародного права нікуди не зникне. Це треба усвідомити і бути готовими до загрози. Але в будь-якій цивілізованій країні саме на владі лежить вся повнота відповідальності за захист держави. Але ми мали приклади, коли опозиція успішно до цього долучалася. А також приклади, коли влада була в цьому недостатньо ефективною», – визнає політолог.

Він закликає зробити такі першочергові кроки:

перерозподіл бюджетних коштів на військові потреби;

створення і підготовка територіальної оборони, причому цей факт варто зробити максимально публічним;

проведення зустрічі лідерів фракцій Верховної Ради з президентом щодо безпекових питань.

Олеся Яхно, зі свого боку, зазначає, що і президент Володимир Зеленський та міністри чинного уряду, і попередник та опонент чинного глави держави Петро Порошенко в умовах загрози зробили дуже подібні заяви: визнали російську загрозу для України та всього регіону, згадали про посилення армії, закликали Захід збільшити постачання потужних озброєнь, нагадали про важливість швидкого вступу України до НАТО.

Також Олеся Яхно закликає владу та громадянське суспільство чітко реагувати на ситуації, коли під приводом політичного плюралізму проросійська опозиція створює загрозу національній безпеці. І уточнює, що без відвертості влади перед громадянами протидіяти російській загрозі буде вкрай важко.

Вразливість України – в недостатній просвітницькій роботі влади з суспільством

«2014 рік мав навчити, що вразливість України, зокрема й інформаційна – в недостатній просвітницькій роботі влади з суспільством, що дозволяє Росії активно проводити тут свої дезінформаційні кампанії», – пояснює політична експертка.

Вона додає, що швидкого ефекту така відвертість між владою, опозицією та суспільством не матиме. З іншого боку, експертка бачить позитив у типовій для України взаємній критиці політичних опонентів. В таких умовах, на її думку, неможливо приховати серйозних помилок та відвертих антиукраїнських дій будь-якої зі сторін.

Володимир Фесенко, зі свого боку, не виключає, що основною метою Кремля є психологічний тиск на Україну та на Захід, який має кілька цілей: від сертифікації «Північного потоку-2» до легітимізації Олександра Лукашенка в Білорусі та до прямих переговорів з бойовиками на Донбасі.

В цих умовах і владі, й опозиції в Україні не варто вдаватися до взаємних чвар, щоб не підігрувати Кремлю.

«Перед черговим загостренням російської загрози нам варто було б спрямувати емоції в іншому напрямку, а не на взаємні чвари між собою», – закликає аналітик.

Про те, що Росія сподівається на посилення протестних настроїв українців та на політичну кризу, говорить і Олексій Ляшенко.

З іншого боку, Росію не очікує «легка прогулянка», попереджає Євген Магда. Він закликає не забувати, що повномасштабне вторгнення в Україну матиме для Росії – як військові наслідки, так й економічні та зовнішньополітичні.

«Будуть наслідки і з точки зору економіки, і з точки зору діалогу Росії з західним світом. Останнім часом Росія, дозволю собі сказати, «бикує», але це не змінює розкладу сил. НАТО є набагато сильнішим за російську армію. Що ж до українського війська, то воно має значно кращий дух. Який спирається на людей, що вже воювали і готові знову взяти до рук зброю», – підсумовує політолог.

Наслідки масштабного нападу на Україну будуть руйнівними для Росії: не лише через санкції та зовнішню ізоляцію, але й через її внутрішню ситуацію, яка стрімко погіршиться, пояснює міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю «Голосу Америки».

І головне, на його думку, те, що Україна навчилася захищатися.

«Давайте не забувати: ми за вісім років цієї війни навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні», – додав він.

Американське видання Bloomberg повідомило, що дані розвідки США свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій», якщо президент Росії Володимир Путін вирішить напасти, ідеться у статті. «Дані містять сценарій, за яким війська можуть потрапити до (материкової частини – ред.) України з Криму, через російський кордон та через Білорусь, при цьому близько сотні батальйонних тактичних груп – потенційно близько 100 тисяч солдатів – будуть відряджені в ході того, що ці люди (співрозмовники Bloomberg – ред.) описали як операцію в умовах неоднорідної місцевості та морозів для покриття великої території та підготовки до потенційно тривалої окупації», – пише Bloomberg.

Двоє джерел журналістів зазначили, що половина російських тактичних груп нібито вже на місці та що будь-яке вторгнення матиме підтримку авіації. За їхніми даними, Москва мобілізувала тисячі резервістів у масштабах, безпрецедентних для пострадянського простору. При цьому Росія публічно не анонсувала мобілізацію.

Один зі співрозмовників журналістів також зазначив, що США поширили дані про посилення кампанії з дезінформації, спрямованої на Київ, і що Москва наймає агентів, аби спробувати дестабілізувати ситуацію в самій Україні.