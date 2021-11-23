Росія посилає сигнал США: космічний простір не уникне бойових дій – Микола Бєлєсков

Росія збила свій супутник «Космос-1408», чим зробила крок до ескалації на Землі, заявляють політики Європи та США. Випробовування російської протисупутникової ракети має зв’язок із війною проти України, припускають фахівці.

Війна у сучасному космосі, звісно, не буде схожа на кадри «Зоряних війн». Нині головна сила космічних підрозділів – це супутники зв’язку та спостереження. Тому космічні бойові дії можуть зводитися до знищення супутників супротивника ракетами, запущеними з Землі. Теоретично, таким чином можна паралізувати систему координації військ, пояснюють експерти.

Свої протисупутникові системи раніше вже випробовували США, Китай та Індія. Тепер свої можливості вести космічну війну продемонструвала Росія, зазначає у коментарі Радіо Свобода військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Росія показала, що у випадку конфлікту нанесе удар, щоб змусити США відмовитися від їхніх намірів

«Мета у всіх одна – показати відповідні спроможності. Сучасну війну важко уявити без супутникового угруповання, без супутників зв’язку, без супутників розвідки, які дуже актуальні у світлі подій навколо України. Так росіяни посилають сигнал Сполученим Штатам, що у випадку лобового зіткнення космічний простір не залишиться доменом, що уникне бойових дій. Буде удар і по космічних об’єктах.

В розпорядженні Пентагону – декілька сотень супутників різних: комунікаційні, розвідувальні, абсолютно різні. Але росіяни демонструють, що технологічно більш просунутим США зіткнення не зійде з рук. Всі супутники не знищать, але вибірково цілком можливо. Це потужний сигнал. Цей сигнал вписується в російську концепцію ведення війни із більш просунутим противником – не тільки оборонятися, а активно наносити удари. Це серйозна воєнна демонстрація.

Росія показала, що у випадку конфлікту нанесе удар, щоб змусити США відмовитися від їхніх намірів та прийняти варіант врегулювання, що буде вигідний росіянам», – каже Бєлєсков.

У Вашингтоні цілком розуміють сигнали Москви і не бажають випробовувати на практиці наскільки дошкульними можуть бути удари, вважає Микола Бєлєсков. На його думку, це стримує США від більш різкої політики щодо Росії, зокрема від більш рішучих стратегічних рішень у питаннях російської агресії проти України.

Знищення супутника Росією, хоч і має демонстративний характер, але водночас є і кроком до наближення справжніх бойових дій у космосі, зауважує у коментарі Радіо Свобода президент «Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар. На його думку, війна у космосі може розпочатися як наслідок прямих зіткнень на Землі між «наддержавами», до яких себе зараховує і Росія.

У розпорядженні Пентагону – сотні супутників, і знищення кількох нічого не змінює

«Хто превентивним ударом знищить якомога більше супутників ворога на орбіті, той більше зробить супротивника сліпим, глухим і німими, дезорганізує його систему управління військами. Багато що нині зав’язано на супутників, зокрема таж система JPS. Але Росії важко змагатися з американськими супутниковими угрупованнями. Треба мати арсенал таких ракет, як та, що була застосована нещодавно. У розпорядженні Пентагону – сотні супутників, і знищення кількох нічого не змінює, з урахуванням того, що системи резервуються, дублюються у разі виходу з ладу. Тобто потрібні сотні ракет. По-друге, це дуже затратно, така програма вартувала би десятки мільярдів доларів. Але бачимо, що Росія зараз працює саме у такому напрямку.

Росія завжди намагається зробити якісь речі, які виглядають непристойними, з одного боку, а з іншого боку, нічого ніби й забороненого, не порушені рамки якихось угод.

Зрозуміло, що Росія тут просто хотіла усім показати «кузькіну мать». Цікавий момент: росіяни знищили старий радянський супутник, але саме той, що конструювали і виготовили на «Південмаші» в Україні», – говорить Гончар.

Демонстрація Росією своєї військової сили у космосі пов’язана, серед іншого, і з позицією США щодо України, погоджується Михайло Гончар. Він звертає увагу на те, що дані про накопичення російських військ поблизу кодонів України були забрані зокрема американськими супутниками.

У США відреагували на випробування протисупутникової ракети Росією і констатували загрозу від таких дій та звинуватили Москву у лукавстві. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Заяви Росії про протидію мілітаризації космосу лукаві та лицемірні

«Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії ставить під загрозу довгострокову стійкість космічного простору і ясно демонструє, що заяви Росії про протидію мілітаризації космосу лукаві та лицемірні», – зауважив Прайс.

Нед Прайс також наголосив на небезпеці для екіпажу на борту Міжнародної космічної станції (МКС). За даними Держдепартаменту, через підрив супутника утворилася маса орбітального сміття: понад 1500 орбітальних уламків, що можна відстежувати, і ще сотні ще тисяч дрібних орбітальних уламків.

Через дії Росії екіпаж на борту МКС – четверо американців, німець і двоє росіян – були розбуджені і змушені сховатися на своїх пристикованих кораблях «Союз» та Crew Dragon на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися, повідомили у NASA. Крім того, сміття, утворене російською ракетою, «ще довгі роки становитиме загрозу для космічної діяльності, створюючи ризик для супутників та космічних місій», заявили у Космічному командуванні США.

Як необачний та безвідповідальний акт, що підриває основи світового правопорядку, розцінює Північноатлантична рада випробування Росією протисупутникової ракети. Такий вчинок демонструє безвідповідальну поведінку Росії та ставить під загрозу безпекові, економічні, наукові та комерційні інтереси всіх держав і структур, які прагнуть досліджувати та використовувати відкритий космос з мирною метою, йдеться у заяві на сайті НАТО.

«Така небезпечна поведінка прямо суперечить заявам Росії, що вона виступає проти мілітаризації космосу, та підриває міжнародний порядок», – заявляє НАТО.

У Європейському союзі також поведінку Росії у космосі вважають безвідповідальною. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз рішуче засуджує проведення Росією випробування протисупутникової зброї.

Така загрозлива поведінка спричиняє високий ризик прорахунку та ескалації та підриває стабільність у космічному просторі

«Цим випробуванням Росія продемонструвала свою здатність знищувати супутники в космосі. Така загрозлива поведінка спричиняє високий ризик прорахунку та ескалації та підриває стабільність у космічному просторі», – наголосив Боррель.

Європейський союз закликав усі держави, враховуючи Росію, утримуватися від подальших подібних випробувань і зробити конструктивний внесок у зусилля ООН з розробки норм, правил і принципів відповідальної поведінки в космічному просторі.

До засудження випробувань Росією протисупутникової ракети долучилися й міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Міністр оборони Франції Флоранс Парлі у своєму твітері назвала російських вояків «космічними вандалами», що псують орбіту – загальне надбання 7,7 млрд жителів нашої планети.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що 15 листопада був знищений недіючий супутник «Целіна-Д», який перебував на орбіті. Очільник російського Міноборони Сергій Шойгу запевняє, що жодної загрози для космічної діяльності фрагменти, що утворилися, не становлять. Що на МКС ситуація безпечна, запевняє і «Роскосмос» у своєму твітері.

Експерти ж зауважують, що Росія могла би випробувати свою протисупутникову ракету без створення загрози міжнародній космічній діяльності. Так вчинили США, які збили 2008 року супутник на висоті 248 кілометрів, завдяки чому уламки зійшли з орбіти. Так само зробила Індія, збивши у 2019 році один зі своїх супутників на висоті 300 кілометрів.