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Новини | Коронавірус

Путін зробив бустерне щеплення від COVID-19

За повідомленнями, Путін ревакцинувався препаратом «Спутнік Лайт»

Президент Росії Володимир Путін заявив 21 листопада, що йому зробили бустерне щеплення від COVID-19.

«Дві години тому мені зробили ревакцинацію. Нічого не відчуваю. Я в нормальному стані. Все гаразд», – сказав Путін в ефірі державного телеканалу «Росія 24».

Путін отримав першу дозу вакцини Sputnik V вітчизняного виробництва у березні, а у квітні був повністю вакцинований другою дозою.

В останні тижні Росія регулярно повідомляє про рекордну кількість смертей від коронавірусу. Лише близько 37 відсотків із майже 146-мільйонного населення Росії повністю вакциновані, попри те, що країна схвалила вакцину Sputnik V за кілька місяців до того, як більша частина світу випустила власні вакцини.

На сьогодні в Росії офіційно зареєстровано понад 9,3 випадків інфікування та понад 264 тисячі смертей.

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