Росія повторила добовий максимум смертності від коронавірусу

Минулої доби, 19 листопада, в Росії від коронавірусної інфекції нового типу померли 1254 людини, повідомляє оперативний штаб у Москві. Саме стільки ж людей померли від COVID-19 попередньої доби в цій країні, що було новим максимумом із початку пандемії (Росія включає до цих даних відомості і з окупованого Криму).

За цими даними, за день виявили 37 120 нових випадків зараження коронавірусом, а загальна кількість хворих склала з початку пандемії 9 294 188.

Федеральна влада неодноразово визнавала, що ця оцінка занижена в рази, порівняно з реальною ситуацією, пише Російська служба Радіо Свобода. За офіційними даними, за час пандемії померли 262 843 хворих на коронавірусну інфекцію. Незалежні демографи, спираючись на статистику Росстату, збільшують оцінку приблизно втричі, тобто до 788 тисяч.

За абсолютними показниками Росія є світовим лідером за добовою смертністю від коронавірусної інфекції.

Загалом у світі із початку пандемії, за даними американського Університету Джонса Гопкінса, зафіксували понад 256 мільйонів 748 тисяч випадків захворювання, від COVID-19 померли понад 5 мільйонів 140 тисяч людей.