Коронавірус: Україна пройшла пік, але є великий ризик нової хвилі – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що дані щодо COVID-19 останніх тижнів свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності. Водночас, за його словами, існує великий ризик нової хвилі.

«Вперше за останні 11 тижнів два тижні поспіль ми бачимо зниження кількості випадків, кількості госпіталізацій і кількості летальних випадків. Це свідчить про те, що ми як країна вже перейшли пік і прогнозовано в нас буде зниження. Але, дивлячись на ситуацію в Європейському союзі, в країнах Європи ми бачимо, що там пішло стрімке зростання, тому є великий ризик, що може бути і повторна хвиля, яка відразу розпочнеться», – сказав Ляшко в ефірі телеканалу «1+1» 19 листопада.

У зв’язку з цим він закликав українців, які ще не вакцинувалися від COVID-19, зробити щеплення, щоб убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби.

За даними МОЗ, минулої доби, 18 листопада, в Україні зафіксували 20 050 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (кількість нових хворих іде на спад: тиждень тому, 9 листопада, виявили понад 24 тисячі інфікованих).

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,3 мільйона людей, понад 80 тисяч померли.