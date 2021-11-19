В Австрії запроваджують локдаун і зроблять вакцинацію обов’язковою

Австрія запровадить повний локдаун і зробить обов’язковою вакцинацію від COVID-19, щоб подолати нову хвилю захворюваності, оголосив канцлер Александер Шалленберґ 19 листопада.

Австрія стане першою країною в ЄС, яка вдасться до таких суворих кроків на тлі нової хвилі коронавірусного захворювання.

За словами канцлера, локдаун стартує в понеділок, 22 листопада і триватиме щонайменше 10 днів. У країні заклади освіти перейдуть в онлайн-формат, зачиняться ресторани, будуть скасовані культурні події. Людям не буде дозволено виходити з дому, за невеликими винятками, як-от за покупками предметів першої необхідності і для фізичних вправ.

Обов’язкову вакцинацію від COVID-19 планують запровадити від 1 лютого 2022 року.

«Незважаючи на місяці вмовлянь, нам не вдалося переконати достатньо людей зробити щеплення», – сказав Шалленберґ і звинуватив тих, хто відмовляється від вакцинації, в «нападі на систему охорони здоров’я».

На початку цього тижня Австрія вже запровадила карантин для тих, хто не вакцинований від COVID-19. Проте кількість нових випадків хвороби продовжує зростати. Напередодні в країні зафіксували новий рекорд – понад 15 000 нових випадків COVID-19.