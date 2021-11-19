В Україні повністю вакцинувалися від COVID-19 майже 9 з половиною мільйонів людей – МОЗ

В Україні завершили імунізацію від коронавірусної інфекції нового типу 9 448 782 людини, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби проти COVID-19 в Україні вакциновано 294 320 людей. За даними МОЗ, одну дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані – 191 463.

Згідно з повідомленням, від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 людини. Загалом проведено 22 105 972 щеплення.

За даними МОЗ, понад 88 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.