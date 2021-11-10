Нові ковід-обмеження в Україні: як відсторонюють від роботи за відмову вакцинуватися

В Україні посилили коронавірусні обмеження: з 8 листопада низка організацій відсторонює від роботи нещеплених співробітників. Це стосується співробітників органів влади, вишів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків. Відстороненим від роботи не платять зарплату. Також вони не можуть отримати лікарняні, при цьому звільняти їх не мають наміру. Щоб дізнатися, як нові заходи працюють на практиці, журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», вирушили до органів влади Миколаєва, Дніпра та Одеси.

Чиновники та коронавірус: не вакцинуються одиниці, звільняються десятки

На прохідній Миколаївської обласної держадміністрації метушня: раніше співробітники входили в будівлю за електронними перепустками, тепер кожен зобов’язаний показувати на вході сертифікат про вакцинацію. Деякі, все ж таки, намагалися пройти без сертифікату – безуспішно. Таких, за словами співрозмовників в адміністрації, є одиниці. Двоє чиновників відмовилися щеплюватися з релігійних міркувань.

У міськраді сусідньої Дніпропетровської області до запровадження обмежень підготувалися заздалегідь – інформацію про вакцинацію внесли до електронних перепусток співробітників. Декілька десятків дніпровських чиновників через нові правила звільнилися.

«Не хотіли вакцинуватися, не хотіли приносити тести та написали заяву про звільнення ще з 18 жовтня, – розповідає секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара. – Це була дата, починаючи з якої потрібно було бути вакцинованим чи пред’явити ПЛР-тести».

В Одесі нові обмеження трактують по-своєму. На вході до мерії та обласної адміністрації не вимагають ні сертифікатів про вакцинацію, ні ПЛР-тестів на коронавірус. Там стверджують, що місцеве самоврядування під розпорядження МОЗ не підпадає.

«Кілька людей, вісім, взяли відпустки для того, щоб пройти обстеження, оскільки виникає ситуація: вони хворіли і хочуть перевірити рівень спайк-білка, щоб розуміти, чи потрібно вакцинуватися, чи можна домовитися. Залежить від того, що порекомендують лікарі-імунологи. Наказом не відсторонений ніхто на сьогодні», – ділиться перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков.

Чому освітяни незадоволені обмеженнями

У системі освіти таких поблажок не роблять – щонайменше у тих школах та дитсадках, які відвідали знімальні групи телеканалу «Настоящее время».

Так, у дитячому садку у Львові кількох співробітників офіційно відсторонили від роботи, двоє вирішили звільнитися, бо принципово не хотіли вакцинуватися. «Звільнилися двоє помічників вихователя, одного помічника ми вже взяли, друга вакансія відкрита, тому є невеликі труднощі», – розповідає директорка дитсадка Оксана Скірка.

Наказ про відсторонення стосується навіть тих освітян, які працюють онлайн. Із цим не погодилися у Профспілці працівників освіти та науки і звернулися до МОЗ України. У листі профспілка стверджує, що не всі освітяни встигли вакцинуватися до того, як набрали чинності нові обмеження.

«Людина позбавляється засобів до існування. Як утримувати дітей, якщо їхнього батька/матір усунули від роботи без виплати зарплати», – нарікає завідувачка відділу Профспілки працівників освіти та науки Людмила Липець.

Альтернатива щепленню – довідка від лікаря про протипоказання до вакцинації.

Директор спеціалізованої школи №210 у Києві Дмитро Ламза каже, що має відсторонити від роботи 16 вчителів. Якщо через місяць відсторонений вчитель вакцинується, його потрібно буде повернути до роботи, а працівника, який прийшов на заміну, – звільнити. Ламза, невдоволений такими обмеженнями, звернувся до суду з вимогою скасувати жорсткі правила для працівників освіти.

«Називати мене антивакцинатором зараз – це смішно, тому що я її пройшов, і я за вакцинацію. Але мені почали писати з усіх куточків країни, географія дуже велика, – вже понад 20 наказів, коли директори відсторонюють людей. Будь-який студент першого курсу юридичного факультету зрозуміє, що це не відповідає нормам закону», – розповідає директор.

Згідно з новими правилами, якщо школи, дитсадки чи держустанови приховуватимуть інформацію про співробітника без щеплення, то відповідальність за це нестиме керівник. Так, директора школи за порушення наказу МОЗ можуть оштрафувати на суму від 650 до 1300 доларів.

Однією дозою вакцинувалися майже 32% дорослого населення України, тобто майже кожен третій, а завершили курс вакцинації 22,5%.