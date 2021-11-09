У поліції розповіли, хто може уникнути відповідальності за підробний COVID-сертифікат

У Національній поліції України виступають за «ковідну амністію» тих громадян, які придбали підроблений COVID-сертифікат, але не користувалися ним. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу 9 листопада.

За його словами, наразі Міністерство охорони здоров’я, Верховна Рада України, депутатський корпус, Міністерство внутрішніх справ розробляють правові підстави для звільнення від відповідальності громадян, які придбали, проте не використовували підробний сертифікат. Ці правові норми будуть напрацьовані в найближчі дні, додав він.

«Я розумію, що дуже багато людей оступилися і придбали ці сертифікати. І якщо ви не скористалися завідомо підробленим сертифікатом, ми маємо зараз напрацювати той правовий механізм, який дозволить вам уникнути відповідальності. З іншого боку, ми маємо виявити фізичну чи юридичну особу, яка займалася виготовленням, продажем або передачею цього сертифіката», – сказав Клименко.

Раніше очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про можливість вакцинуватися тим, хто купив підроблені документи про щеплення проти COVID-19, але не може цього зробити через вже наявні записи про вакцинацію в електронній системі охорони здоров’я.

Читайте також: Ляшко назвав області з ризиком потрапляння в «червону зону»

«Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат, щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили, що у них підробний сертифікат, повідомили, де вони його взяли, їм зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить Нацполіцію про контакти того, хто виписав такий документ, щоб далі ця справа розглядалася в суді», – сказав Ляшко.

За його словами, такий варіант МОЗ запропонувало Міністерству юстиції та правоохоронцям.

За даними поліції, тільки минулого тижня було відкрито понад сто проваджень через підробну COVID-документацію.