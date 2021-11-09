Очільник МОЗ розповів про умови «ковідної амністії»  

Очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про можливість вакцинуватися тим, хто купив підроблені документи про щеплення проти COVID-19, але не може цього зробити через вже наявні записи про вакцинацію в електронній системі охорони здоров’я. Про це він сказав напередодні в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат, щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили, що у них підробний сертифікат, повідомили, де вони його взяли, їм зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить Нацполіцію про контакти того, хто виписав такий документ, щоб далі ця справа розглядалася в суді», – сказав Ляшко.

Читайте також: Ляшко назвав області з ризиком потрапляння в «червону зону»

За його словами, такий варіант МОЗ запропонувало Міністерству юстиції та правоохоронцям.

За даними поліції, тільки минулого тижня було відкрито понад сто проваджень через підробну COVID-документацію.