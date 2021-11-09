Ляшко назвав області з ризиком потрапляння в «червону зону» 

Міністерство охорони ініціювало скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської області на «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Як повідомив на брифінгу профільний міністр Віктор Ляшко, у зоні ризику також Вінницька та Харківська області.

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«Наразі 17 регіонів перебувають у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської – вісімнадцятої області в «червоний рівень» епідемічної небезпеки», – сказав міністр.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли понад 3 мільйони людей, більш ніж 73 тисячі померли. Минулої доби зафіксували 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померли 833 людини.