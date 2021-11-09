У КМДА розповіли, скількох працівників відсторонили від роботи через відсутність вакцинації

У Київській міській державній адміністрації відсторонили від роботи сімох працівників, які невакциновані проти COVID-19.

«Троє з відсторонених осіб – працівники апарату КМДА, і ще четверо – це працівники департаментів», – повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

За його словами, до 5 листопада усі працівники КМДА мали надати до служби управління персоналом документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи отримання однієї дози дводозної вакцини, або ж медичний висновок про наявність протипоказань до проведення щеплень. Працівники також були завчасно попереджені, що у разі ненадання цих документів, із 8 листопада вони будуть відсторонені від роботи.

«Майже 93% співробітників апарату станом на сьогодні – вакциновані», – сказав Загуменний.

Він також зазначив, що 12 співробітників апарату КМДА мають довідки про тимчасове відтермінування вакцинації, бо нещодавно перенесли захворювання на COVID-19, а 1 особа – медичні протипоказання до щеплень. Ще дві особи перебувають на лікарняному, а один державний службовець – у відпустці, через це їхній вакцинальний статус з’ясують згодом і ухвалять рішення.

З 8 листопада на період дії карантину, встановленого урядом, для працівників місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.