Коронавірус: понад 8 мільйонів українців отримали дві дози вакцини

Понад вісім мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили повний курс щеплення, повідомила у вівторок пресслужба Міністерства охоорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, за добу 8 листопада в Україні вакциновано 240 440 людей – одну дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізовані – 100 001 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них отримали одну дозу – 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 584 775 щеплень.

За даними МОЗ, 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.