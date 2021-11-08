Ляшко: Україна переживає пік пандемії

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що нині Україна переживає пік пандемії, який багато країн уже пройшли, і цим обумовлені високі показники смертності серед хворих на коронавірусне захворювання COVID-19. Ляшко заявив про це під час селекторної наради щодо коронавірусу в Офісі президента 8 листопада, повідомляє пресслужба голови держави.

Міністр наголосив на важливості вакцинації, адже серед госпіталізованих з COVID-19, за його даними, понад 95% не мають щеплення проти коронавірусу.

У таких громадян – тяжчий перебіг хвороби і серед них більший відсоток смертей внаслідок її ускладнень, кажуть у МОЗ.

Ляшко також заявив про відсутність дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірусне захворювання.

Під час наради також оголосили, що 17 областей України нині перебувають у «червоній» зоні епідемічної небезпеки, а в Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з «червоної» зони. Водночас тенденція до зростання кількості хворих зберігається в Києві.

Від кінця жовтня в Україні фіксують рекордно високі рівні нових заражень і смертей від COVID-19. За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 3 мільйони людей, 72,5 тисяч померли.