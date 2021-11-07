Самопризначення антибіотиків і гормонів при COVID-19 погіршує прогноз на одужання – лікарка

Лікарка ковідного відділення Київської міської клінічної лікарні №3 Аріана Мохаммад в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода попередила про небезпеку самопризначення антибіотиків і гормонів при коронавірусному захворюванні COVID-19.

Лікарка каже, що дедалі частіше спостерігає ситуацію, коли пацієнти без показань «самостійно чи за порадою сімейних лікарів» призначають собі антибіотики і гормони.

«Наші пацієнти приймали вдома достатньо немаленькі дози гормонів, вони їх поступово починають збільшувати, хоча у них ще не наступив цитокіновий шторм, у них немає гіпоксемії, у них немає проявів дихальної недостатності. І вони приїжджають до стаціонару, вже будучи на певному проміжку часу прийому гормонів. І от тоді вони являються більш слабкими відповідачами на ту терапію, яку ми даємо їм у стаціонарі. Тому що вони пригнічують імунну відповідь», – пояснила вона у «Суботньому інтерв’ю».

Невиправдане вживання ліків погіршує прогноз на одужання, наголошує лікарка. І додає, що таких пацієнтів складніше лікувати, коли вони потрапляють до лікарні. Зокрема, у її практиці траплялися навіть летальні випадки.

«Наші пацієнти, на жаль, забули, що гормони, «Дексаметазон» у тому числі – це насправді досить серйозна ситуація, «Дексаметазон» – що це? Це синтетичний гормон кори наднирників, який впливає на дуже багато ланок, на роботу взагалі нашого організму. І якщо пацієнт, який, наприклад, хворіє п’яту добу, у нього навіть є пульсоксиметр, у нього сатурація 95-96, при інтенсивному навантаженні спускається до 94, сам собі вирішує, «щоб мені було легше», призначає собі «Дексаметазон» в дозі стільки-то, одна ампула чи одна таблетка. Вони не оцінюють того, що на такому етапі захворювання «Дексаметазон» чинить навпаки – імуносупресивну дію. Тобто він вже завідомо погіршує прогноз пацієнта, який міг би одужати без призначення гормонів. І це зараз стало прямо пошестю!», – зазначає Аріана Мохаммад.

Лікарка застерігає, що антибіотики й гормони можна приймати лише після низки досліджень та аналізів і лише за призначенням лікаря: «Ці аналізи повинен інтерпретувати в першу чергу лікар, не пацієнт по референтних значеннях. І лише з ним вирішувати питання про подальше призначення ліків».

Від кінця жовтня в Україні фіксують рекордно високі рівні нових заражень і смертей від COVID-19. Станом на 7 листопада в Україні від початку пандемії коронавірусною хворобою заразилися понад три мільйони людей, більше ніж 72 тисячі – померли, свідчать дані МОЗ.