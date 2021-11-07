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Новини | Коронавірус

МОЗ: в Україні від COVID-19 з початку пандемії померли понад 72 тисячі людей

Загалом від початку пандемії в Україні захворіли понад три мільйони людей

Кількість померлих від COVID-19 в Україні з початку пандемії перевищила 72 тисячі, свідчать дані Міністерства з охорони здоров’я станом на ранок 7 листопада.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіли понад три мільйони людей.

За останню добу виявили 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 119 дітей і 195 медпрацівників.

Протягом 6 листопада шпиталізували 5 652 людей, 8 520 – одужали, 449 людей померли. За добу здійснили понад 96 тисяч тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362) областях.

Як змінилося лікування COVID-19, постковідний синдром, вакцинація – поради лікарки Аріани Мохаммад | Суботнє інтерв’ю
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Як змінилося лікування COVID-19, постковідний синдром, вакцинація – поради лікарки Аріани Мохаммад | Суботнє інтерв’ю

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