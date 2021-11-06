COVID-19: як змінилося лікування

Палати переповнені, доводиться класти пацієнтів у коридорах, а госпіталізувати цілими родинами. Так характеризує нинішню ситуацію із захворюваністю на коронавірус лікарка ковідного відділення Київської міської клінічної лікарні №3 Аріана Мохаммад. За її словами, вакцинованих у лікарні не більше від 3%, відтак, зізнається, марш антивакцинаторів для неї – «розрив свідомості і душі».

Що робити, якщо ви відчули перші симптоми коронавірусу, як допомогти собі при легкому перебігу захворювання і чого робити не можна в жодному разі? Як довго може триматися постковідна субфебрильна температура? Які аналізи крові потрібно здавати при COVID-19 і в чому небезпека самопризначення гормонів? Кому протипоказана вакцинація? Відповіді на ці та інші запитання лікарка відповіла у «Суботньому інтерв’ю».