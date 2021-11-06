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Суботнє інтерв'ю

Як змінилося лікування COVID-19, постковідний синдром, вакцинація – поради лікарки Аріани Мохаммад | Суботнє інтерв’ю

Як змінилося лікування COVID-19, постковідний синдром, вакцинація – поради лікарки Аріани Мохаммад | Суботнє інтерв’ю
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Як змінилося лікування COVID-19, постковідний синдром, вакцинація – поради лікарки Аріани Мохаммад | Суботнє інтерв’ю

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Палати переповнені, доводиться класти пацієнтів в коридорах, а госпіталізувати цілими родинами. Так характеризує нинішню ситуацію із захворюваністю на коронавірус лікарка ковіднного відділення Київської міської клінічної лікарні №3 Аріана Мохаммад.

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Що робити, якщо ви відчули перші симптоми коронавірусу, як допомогти собі при легкому перебігу захворювання і чого робити не можна в жодному разі? Як довго може триматися постковідна субфебрильна температура? Які аналізи крові потрібно здавати при COVID-19 і в чому небезпека самопризначення гормонів? Кому протипоказана вакцинація? Відповіді на ці та інші запитання лікарка відповіла у «Суботньому інтерв’ю».

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