В Україну доставили близько 3 мільйонів доз вакцини Moderna

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ 7 листопада доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna. Про це повідомили представництво ЮНІСЕФ в Україні і Міністерство охорони здоров’я.

Україна отримує вакцини безкоштовно у межах COVAX – ініціативи солідарності міжнародної спільноти, щоб сприяти доступу до ефективних і безпечних вакцин від COVID-19 для всіх країн, уточнили в МОЗ.

Загалом у рамках COVAX, разом із цією поставкою, ЮНІСЕФ доправив в Україну 7 415 810 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Sinovac).

«Неможливо спокійно дивитися на те, як задихаються в переповнених лікарнях люди. Натомість вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Згідно із найновішим опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувалися, готові щепитись – це обнадійливо. Будь ласка, отримайте захист зараз», – сказав Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Від кінця жовтня в Україні фіксують рекордно високі рівні нових заражень і смертей від COVID-19. Станом на 7 листопада в Україні від початку пандемії коронавірусною хворобою заразилися понад три мільйони людей, більше ніж 72 тисячі – померли, свідчать дані МОЗ.