Як правильно лікувати COVID-19: покрокова інструкція від лікарки Аріани Мохаммад

За її словами, вакцинованих у лікарні не більше 3%, відтак, зізнається, марш антивакцинаторів для неї – «розрив свідомості і душі». Що робити, якщо ви відчули перші симптоми коронавірусу, як допомогти собі при легкому перебігу захворювання і чого робити не можна в жодному разі? Як довго може триматися постковідна субфебрильна температура? Які аналізи крові потрібно здавати при COVID-19 і в чому небезпека самопризначення гормонів? Кому протипоказана вакцинація? Відповіді на ці та інші запитання лікарка відповіла у «Суботньому інтерв’ю».