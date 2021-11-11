У Росії знову виявили понад 40 тисяч випадків COVID-19, смертність близька до рекордної

У Росії за добу 10 листопада зареєстрували 40 759 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією нового типу, повідомляє оперативний штаб у Москві. Показники понад 40 тисяч випадків фіксуються вперше цього тижня і є близькими до рекордних (Москва включає у ці дані і відомості з окупованого Криму).

Так само майже рекордною є і смертність – 10 листопада пішли з життя 1237 росіян із COVID-19, це на два летальних випадки менше, ніж 9 листопада, коли було зафіксовано найвищий показник за весь час пандемії.

Росія за абсолютними показниками є світовим лідером за смертністю від COVID-19.

Загальна кількість інфікованих у Росії, включно з анексованим Кримом, перевищує 9 мільйонів, померли, за офіційними даними, понад 250 тисяч хворих.