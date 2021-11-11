Понад 36 тисяч працівників освіти залишаються нещепленими від COVID-19 – МОН

Більш ніж 36 тисяч працівників освіти (5,6%) залишаються нещепленими від COVID-19 в Україні, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є: Херсонська область – 10,5%, Рівненська – 9% та Закарпатська – 8,5%», – зазначив профільний міністр Сергій Шкарлет.

Водночас він відзначив збільшення на 1,4% кількості вакцинованих освітян.

За даними МОН, принаймні однією дозою вакцини щеплено 94,4% працівників шкіл. Двома дозами вакциновано 79% працівників ЗЗСО (8 листопада цей показник складав 76,2%). Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють: Донецька область – 89,2%; Харківська – 88,8%; Черкаська – 87,6%; Луганська – 86,2%; Полтавська – 85,8%.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу є обов’язковою, туди потрапили і вчителі – нещеплених без медичних протипоказань з 8 листопада почали відтсторонювати від роботи.