Відсторонення від роботи через відсутність щеплення є законним – юристка

З 8 листопада, відколи набули чинності постанова Кабінету міністрів і наказ МОЗ, держслужбовців і освітян, які не зробили хоча б однієї дози щеплення проти Covid-19, почали відсторонювати від роботи. Скільки людей не змогли стати до праці, що про це думають в освітянській профспілці, і чи зможе відсторонений співробітник подати скаргу до суду і виграти справу?

Відсторонені держслужбовці

Сімох співробітників Київської міської державної адміністрації, які не зробили щеплення і не надали документів про протипоказання до нього, відсторонили від роботи. Також, за словами керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного:

12 співробітників апарату КМДА мають довідки про тимчасове відтермінування вакцинації, бо нещодавно перехворіли на ковід;

1 працівник має медичні протипоказання до щеплень;

2 співробітники взяли лікарняний;

1 особа перебуває у відпустці.

Разом з тим, майже 93% співробітників апарату КМДА вакциновані, зазначив Дмитро Загуменний.

У відповідь на інформаційні запити Радіо Свобода, повідомили, що в Управлінні освіти Шевченківської райдержадміністрації відсторонена 1 особа, а у Деснянській райдержадміністрації Києва таких співробітників немає.

Список розширили

МОЗ розширило перелік організацій, співробітники яких зобов’язані отримати щеплення проти COVID-19. До списку потрапили інші категорії держслужбовців, соціальні працівники, а також співробітники стратегічно важливих підприємств. Наказ міністерства набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Окрім цього, МОЗ затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19. Нині, мовиться у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода, «розглядається питання включення зазначеної довідки форми 028 до переліку документів передбачених постановою КМУ, що дозволяють пом’якшення окремих карантинних заходів».

Профспілка: «Питання руба – це глухий кут»

На захист відсторонених працівників, а саме вчителів, стала профспілка освітян. Вона оприлюднила заяву, в якій наполягає на збільшенні терміну для отримання щеплення громадянами, які потрапили до переліку.

«Ситуація, яка склалась, не вирішує проблеми покращення епідеміологічної картини. Спостерігаємо скупчення на пунктах вакцинації. Тут бачу дві причини:

Брак часу. Педагоги не можуть у короткий строк зробити щеплення.

Слабко проведена інформаційна кампанія. Потрібно переконувати людей, а не ставити питання руба. Це не вихід з ситуації, вона веде в глухий кут.

Позбавити вчителя доходу, це також не вихід

Ми підтримуємо, що вакцинація є єдиним способом подолання пандемії, але все має відбуватися в правовому полі. Позбавити вчителя доходу, це також не вихід», – зазначив у коментарі Радіо Свобода голова профспілки працівників освіти та науки Георгій Труханов.

Проте, як неодноразово наголошував імунолог Федір Лапій, педагоги були давно поінформовані і мали достатньо часу, щоб піти і провакцинуватися. Відтак, якщо певна частина з них не зробили цього, це можна вважати саботажем.

Обмеження права на працю

Юристка Ганна Лисенко отримала з десяток звернень від держслужбовців і вчителів, які скаржилися на те, що роботодавець залякує їх відстороненням від роботи без збереження заробітної плати.

Формально це в межах закону, зауважує вона. Поки наказ МОЗ і урядова постанова не скасовані у судовому порядку, вони діють, отже роботодавці зобов’язані їх виконувати. З іншого боку, є норми конституційного права.

Порушення є, але є прямі норми, які треба виконувати

«Якщо брати до уваги Конституцію і трудові права працівників, то, справді, йдеться про обмеження права на працю. Чи буде це підставою для скасування наказу про відсторонення, і чи дійсно суди стануть на бік працівника, складно прогнозувати. Це буде видно з перших судових рішень. Порушення є, але є прямі норми, які треба виконувати.

Якщо правильно трактувати закон «Про захист від інфекційних хвороб», то там є пункт, в якому йдеться про те, що МОЗ може визначити перелік осіб, щеплення яких є обовֹ’язковим і щодо інших інфекційних хвороб», – зауважила юристка у розмові з Радіо Свобода.

За словами Ганни Лисенко, важливо дотримуватися процедури відсторонення від роботи.

Спершу роботодавець має поінформувати працівника, попередити його;

Дати строк на виконання, посприяти цьому;

Якщо працівник у встановлений термін не надає документи про вакцинацію, відмовляється чи ухиляється від неї, то цей факт потрібно зафіксувати письмово. Згодом це може стати вагомим аргументом у суді.