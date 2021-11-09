МОЗ запускає пілотний проєкт «Вакцинація від грипу в аптеках»

10 листопада в Києві стартує пілотний проєкт «Вакцинація від грипу в аптеках», повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Упродовж п’яти днів – із 10 до 14 листопада включно – кожен повнолітній громадянин зможе придбати вакцину проти грипу, пройти огляд лікаря та зробити щеплення безпосередньо в аптеці», – заявили у МОЗ і навели перелік адрес п’яти аптек, де можна зробити щеплення.

Грип – високозаразне вірусне захворювання, небезпечне через ризик розвитку тяжких ускладнень і можливість летального випадку. У МОЗ наголошують, що щорічна вакцинація наразі є найкращою профілактикою грипу.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в епідемічний сезон грипу 2021-2022 років очікується циркуляція штамів B/Washington, H1N1 та H3N2, які були торік.​

Міністр Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода у жовтні заявляв, що виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцини в Україну.